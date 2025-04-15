Палата представників США / © Associated Press

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Демократи у Палаті представників США 14 квітня представили законопроєкт, покликаний підтримати Україну у війні з Росією. Крім того, він передбачає санкції проти РФ.

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерел, цей законопроєкт є ще однією спробою вплинути на адміністрацію Дональда Трампа, щоб вона підтримала уряд у Києві. Згідно з копією документа, він забезпечить фінансування безпеки і відновлення України, і введе жорсткі санкції проти Росії.

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Помічники членів Конгресу, які брали участь у підготовці законопроєкту, повідомили, що їхня мета полягала у впливі на обговорення майбутніх законів щодо України. Очікується, що навіть якщо законопроєкт не ухвалять, то його окремі положення можуть потрапити до загального закону про допомогу Україні.

«Цей законопроєкт, очевидно, стане частиною законодавчої дискусії», — сказав один із помічників членів Конгресу.

Законопроєкт, який поки що не оприлюднено, було подано за два тижні після попередження республіканців і демократів у Сенаті. Зазначимо, що вони пригрозили РФ запровадити жорсткі санкції, на випадок, якщо Москва відмовиться вести сумлінні мирні переговори з Росією.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп зробив жорстку заяву та продовжив санкції проти Росії ще на рік.