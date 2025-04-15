Палата представителей США / © Associated Press

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Демократы в Палате представителей США 14 апреля представили законопроект, призванный поддержать Украину в войне с Россией. Кроме того, он предусматривает санкции против РФ.

Об этом сообщает Reuters.

По словам источников, этот законопроект является еще одной попыткой повлиять на администрацию Дональда Трампа, чтобы она поддержала правительство в Киеве. Согласно копии документа, он обеспечит финансирование безопасности и восстановление Украины и введет жесткие санкции против России.

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Помощники членов Конгресса, участвовавшие в подготовке законопроекта, сообщили, что их цель заключалась во влиянии на обсуждение будущих законов по Украине. Ожидается, что даже если законопроект не будет принят, то его отдельные положения могут попасть в общий закон о помощи Украине.

«Этот законопроект, очевидно, станет частью законодательной дискуссии», — сказал один из помощников членов Конгресса.

Законопроект, который пока не обнародовали, был подан через две недели после предупреждения республиканцев и демократов в Сенате. Отметим, что они пригрозили РФ ввести жесткие санкции на случай, если Москва откажется вести добросовестные мирные переговоры с Россией.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп сделал жесткое заявление и продлил санкции против России еще на год.