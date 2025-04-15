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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
828
Время на прочтение
1 мин

Трамп сделал новое заявление о "дедлайнах" для Путина

Трамп высказался неоднозначно.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не подтверждал установление дедлайна российскому диктатору Владимиру Путину для прекращения огня.

Об этом американский лидер заявил во время брифинга в Белом доме, сообщают Новости.LIVE .

Журналист спросил Трампа, действительно ли он устанавливал дедлайн для кремлевского фюрера. В этот момент американский президент сказал: "Да".

Впрочем, это "Да" было не согласием, а звучало как знак: "Да-да, продолжай". В результате - вопрос журналиста о "дедлайнах" остался без ответа.

Напомним, ранее Дональд Трамп сделал заявление о "очень хороших предложениях" по перемирию. Президент США в очередной раз подчеркивает, мол, стремится остановить войну.

Дата публикации
Количество просмотров
828
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