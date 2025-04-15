Трамп сделал новое заявление о "дедлайнах" для Путина

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не подтверждал установление дедлайна российскому диктатору Владимиру Путину для прекращения огня.

Об этом американский лидер заявил во время брифинга в Белом доме, сообщают Новости.LIVE .

Журналист спросил Трампа, действительно ли он устанавливал дедлайн для кремлевского фюрера. В этот момент американский президент сказал: "Да".

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Впрочем, это "Да" было не согласием, а звучало как знак: "Да-да, продолжай". В результате - вопрос журналиста о "дедлайнах" остался без ответа.

Напомним, ранее Дональд Трамп сделал заявление о "очень хороших предложениях" по перемирию. Президент США в очередной раз подчеркивает, мол, стремится остановить войну.

Дата публикации 21:12, 04.04.25 Количество просмотров 7 Трамп объявил войну всему миру?! Пострадает и Украина! В США переполох!