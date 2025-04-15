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Трамп сделал новое заявление о "дедлайнах" для Путина
Трамп высказался неоднозначно.
Президент США Дональд Трамп не подтверждал установление дедлайна российскому диктатору Владимиру Путину для прекращения огня.
Об этом американский лидер заявил во время брифинга в Белом доме, сообщают Новости.LIVE .
Журналист спросил Трампа, действительно ли он устанавливал дедлайн для кремлевского фюрера. В этот момент американский президент сказал: "Да".
Впрочем, это "Да" было не согласием, а звучало как знак: "Да-да, продолжай". В результате - вопрос журналиста о "дедлайнах" остался без ответа.
Напомним, ранее Дональд Трамп сделал заявление о "очень хороших предложениях" по перемирию. Президент США в очередной раз подчеркивает, мол, стремится остановить войну.