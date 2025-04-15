Трамп зробив нову заяву про "дедлайни" для Путіна

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не підтверджував встановлення “дедлайну” російському диктатору Володимиру Путіну для припинення вогню.

Про це американський лідер заявив під час брифінгу в Білому домі, повідомляють Новини.LIVE.

Журналіст запитав Трампа, чи справді він встановлював “дедлайн” для кремлівського”фюрера”. У цей момент американський президент сказав: “Так”.

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Втім, це “Так” було не згодою, а звучало як знак: «Так-так, продовжуй”. У результаті - запитання журналіста про “дедлайни” залишилося без відповіді.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зробив заяву про "дуже хороші пропозиції" щодо перемир'я. Президент США вкотре наголошує, мовляв, прагне зупинити війну.

Дата публікації 21:12, 04.04.25 Кількість переглядів 7 Трамп оголосив війну усьому світу?! Постраждає й Україна! У США переполох!