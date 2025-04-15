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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
870
Час на прочитання
1 хв

Трамп зробив нову заяву про "дедлайни" для Путіна

Трамп висловився неоднозначно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не підтверджував встановлення “дедлайну” російському диктатору Володимиру Путіну для припинення вогню.

Про це американський лідер заявив під час брифінгу в Білому домі, повідомляють Новини.LIVE.

Журналіст запитав Трампа, чи справді він встановлював “дедлайн” для кремлівського”фюрера”. У цей момент американський президент сказав: “Так”.

Втім, це “Так” було не згодою, а звучало як знак: «Так-так, продовжуй”. У результаті - запитання журналіста про “дедлайни” залишилося без відповіді.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зробив заяву про "дуже хороші пропозиції" щодо перемир'я. Президент США вкотре наголошує, мовляв, прагне зупинити війну.

Дата публікації
Кількість переглядів
870
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