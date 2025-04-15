США планируют закрыть десятки посольств по всему миру

Государственный департамент США / © Politico

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Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность обратиться в Конгресс с просьбой сократить бюджеты Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) почти наполовину. Это происходит в рамках усилий по резкому сокращению государственных расходов.

Об этом сообщает Pоlitico.

Предложение на 2026 финансовый год предусматривает выделение 28,4 миллиарда долларов в Государственный департамент и по сравнению с 54,4 миллиарда долларов в принятом бюджете на 2025 финансовый год.

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Предложение предусматривает ликвидацию или существенное сокращение многочисленных программ, в том числе способствующих развитию демократии, поддерживающих образовательные и культурные обмены, помогают многонациональным институтам, борются с наркоторговлей и решают проблемы здравоохранения за рубежом.

По словам двух источников агентства, администрация рассматривает возможность закрытия до трех десятков американских дипломатических представительств по всему миру в рамках масштабных усилий по сокращению дипломатического бюджета. Это касается посольств США на юге Африки и в Сахеле, консульств в Европе и нескольких посольств в Океании.

В бюджетном документе также отмечено, что около 2,1 миллиарда долларов будет выделено на новую программу под названием «Фонд возможностей „Америка превыше всего“ (America First Opportunities Fund). В документе не уточняется, что будет предусматривать эта программа.

Неизвестно, как далеко зайдет это предложение, отмечает издание. Не исключено, что госсекретарь Марко Рубио будет настаивать, несмотря на требования Бюджетного управления, на сохранение некоторых программ.

Напомним, в феврале министр обороны Пит Гегсет приказал руководству Пентагона и всем военным ведомствам США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение следующих пяти лет.