В администрации Трампа разработали план реформирования USAID — что известно

Предложенные изменения предполагают ликвидацию почти двух десятков бюро USAID и создание нового органа – Агентства международной гуманитарной помощи США.

В администрации американского президента Дональда Трампа был разработан план реформирования USAID — независимого агентства федерального правительства.

Об этом пишет Reuters.

В плане сосредоточили финансирование на приоритетах, "соответствующих геополитическим интересам страны".

Как говорится в меморандуме, на который ссылается агентство, нынешняя модель внешней помощи слишком затратна и не способствует уменьшению зависимости других стран от США.

Агентство интернациональной гуманитарной помощи США. Эта структура войдет в состав Государственного департамента и сосредоточится на гуманитарной помощи, реагировании на стихийные бедствия, глобальном здоровье и продовольственной безопасности.

Также передадут политически чувствительные программы, такие как продвижение демократии, свобода вероисповедания и расширение прав женщин под контроль Госдепартамента.

"Этот проект предлагает переосмысленную структуру международной помощи США и набор принципов работы, обещающих ощутимую отдачу Америке, в то же время проектируя американскую мягкую силу, укрепляя нашу национальную безопасность и противодействуя глобальным конкурентам, включая Китай", — говорится в записке.

Reuters добавляет, что внутренний меморандум будет направлен госсекретарю США Марко Рубио для ознакомления.

"Мы стремимся реализовать внешнеполитические цели президента Трампа и министра Рубио, являясь максимально инновационными, ловкими и сосредоточенными", — сказал спикер Госдепа, отвечая на вопрос о меморандуме.

Меморандум подписали новые руководители USAID – финансовый директор Кеннет Джексон и главный операционный директор Джереми Левин, отвечающие за введение изменений.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп обвинил USAID в "мошенничестве" из-за якобы расхода денег и "невиданной коррупции", а также призвал полностью закрыть агентство.