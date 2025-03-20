В адміністрації Трампа розробили план реформування USAID — що відомо

Запропоновані зміни передбачають ліквідацію майже двох десятків бюро USAID і створення нового органу — Агентства міжнародної гуманітарної допомоги США.

В адміністрації американського президента Дональда Трампа розробили план реформування USAID — незалежного агентства федерального уряду.

Про це пише Reuters.

У плані зосередили фінансування на пріоритетах, що "відповідають геополітичним інтересам країни".

Як йдеться у меморандумі, на який посилається агентство, нинішня модель зовнішньої допомоги є надто витратною та не сприяє зменшенню залежності інших країн від США.

Агентство міжнародної гуманітарної допомоги США. Ця структура увійде до складу Державного департаменту та зосередиться на гуманітарній допомозі, реагуванні на стихійні лиха, глобальному здоров’ї та продовольчій безпеці.

Також передадуть політично чутливі програми, такі як просування демократії, свобода віросповідання та розширення прав жінок, під контроль Держдепартаменту.

"Цей проєкт пропонує переосмислену структуру міжнародної допомоги США та набір принципів роботи, які обіцяють відчутну віддачу Америці, водночас проектуючи американську м’яку силу, зміцнюючи нашу національну безпеку та протидіючи глобальним конкурентам, включаючи Китай", — йдеться у записці.

Reuters додає, що внутрішній меморандум буде надіслано держсекретарю США Марко Рубіо для ознайомлення.

"Ми прагнемо реалізувати зовнішньополітичні цілі президента Трампа та міністра Рубіо, будучи максимально інноваційними, спритними та зосередженими", — сказав речник Держдепу, відповідаючи на запитання про меморандум.

Меморандум підписали нові керівники USAID – фінансовий директор Кеннет Джексон та головний операційний директор Джеремі Левін, які відповідають за впровадження змін.

Нагадаємо, у лютому президент США Дональд Трамп звинуватив USAID у "шахрайстві" через нібито витрату грошей та "небаченій корупції", а також закликав повністю закрити агентство.