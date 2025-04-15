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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3430
Время на прочтение
1 мин

В Днепре произошли взрывы

Есть угроза ударов дронами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв.

Утром 15 апреля в Днепре произошли взрывы. На Днепропетровщине уже больше часа раздаются сирены.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"В Днепре слышны взрывы", - сообщил "24 Канал".

Между тем, один из Телеграмм-каналов информировал, что громко было в районе Самар. Заметим, что воздушные силы сообщали об угрозе ударных БпЛА в ряде областей.

Как сообщалось, вечером 14 апреля армия РФ ударила баллистикой по Сумам. Враг нанес ракетный удар по окрестностям Сумской городской общины.

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