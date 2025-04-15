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- Украина
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В Днепре произошли взрывы
Есть угроза ударов дронами.
Утром 15 апреля в Днепре произошли взрывы. На Днепропетровщине уже больше часа раздаются сирены.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"В Днепре слышны взрывы", - сообщил "24 Канал".
Между тем, один из Телеграмм-каналов информировал, что громко было в районе Самар. Заметим, что воздушные силы сообщали об угрозе ударных БпЛА в ряде областей.
Как сообщалось, вечером 14 апреля армия РФ ударила баллистикой по Сумам. Враг нанес ракетный удар по окрестностям Сумской городской общины.