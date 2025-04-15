В Китаї загадково померли провідні вчені зі штучного інтелекту

В Китаї помирають провідні вчені / © Associated Press

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Технологічна гонка між США та Китаєм набирає обертів, і штучний інтелект став її основним полем битви. Однак останніми роками низка провідних учених у сферах військового ШІ, комп’ютерного зору та медичних технологій померли через нещасні випадки або хвороби.

Про це повідомило газета South China Morning Post.

Ранні смерті експертів через нещасні випадки чи хвороби привернули увагу до високого рівня стресу та небезпеки, з якими стикаються дослідники.

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Відомий китайський комп’ютерний вчений Лю Шаошань заявив, що хоча дослідники ШІ отримують значні зарплати, вони також піддаються сильному тиску. Він зазначає, що «індустрія розвивається надто швидко, а конкуренція дуже жорстка». За його словами, поки один учений втілює ідею, інший уже може опублікувати аналогічну розробку.

Крім того, науковці перебувають під сильним етичним тиском — адже технології ШІ здатні суттєво змінити суспільство, і відповідальність за їхній вплив лягає на розробників.

SCMP склав список обдарованих учених, які померли у розквіті кар’єри. Серед них — експерти з комп’ютерного зору, військового ШІ та медичних алгоритмів.

Сунь Цзянь (1977–2022) — експерт із комп’ютерного зору та головний науковий співробітник Megvii. Автор ShuffleNet і Brain++. Помер від раптової хвороби у 45 років.

Фен Янхе (1985–2023) — спеціаліст із військового ШІ, викладав у Національному університеті оборонних технологій. Був рушієм систем War Skull I і II. Загинув по дорозі на важливе завдання у 38 років.

Тан Сяоу (1968–2023) — засновник компанії SenseTime, один із «драконів ШІ» Китаю. Створював системи розпізнавання облич і вивів їх у масове використання. Помер у 55 років через хворобу.

Хе Чжи (1983–2024) — співзасновник медичної компанії Yidu Tech, що працює зі ШІ та великими даними. Помер у 41 рік від висотної хвороби.

Цюань Юйхуей (1985–2025) — доцент SCUT, фахівець із комп’ютерної обробки зображень. Потрапив до списку топ-2% світових науковців за версією Стенфорду. Помер від хвороби у 39 років.

Нагадаємо, вчені оживили обличчя Ісуса за допомогою ШІ.