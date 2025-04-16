Маск шукає жінок у соцмережі, які за гроші народять йому "легіон дітей"

Ілон Маск хоче мати "легіон дітей" / © Associated Press

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Американський мільярдер і соратник Трампа Ілон Маск має вже щонайменше 14 дітей від різних жінок, хоча наближені до нього люди стверджують, що нащадків винахідника може бути більше. Для «вербування» потенційних матерів він використовує власну соцмережу «X».

Про це пишуть Wall Street Journal і Daily Mail.

У виаданнях розповіли про 26-річну блогерку і модель Ешлі Сент-Клер, яка в лютому повідомила про народження нею сина від Ілона Маска. Це 14-й із відомих нащадків мільярдера. Дівчина заявила, що Маск пропонував їй $15 млн і по $100 тисяч на місяць за мовчання, поки їхній спільній дитині не виповниться 21 рік.

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«Я не хочу, щоб мій син відчував себе таємницею», — сказав Сент-Клер, пояснюючи, чому відмовилися від пропозиції зберігати мовчання.

Дівчина захотіла, щоб бізнесмен пройшов тест на батьківство і офіційно визнав сина своїм. Їй довелося розмовляти з помічником Маска Джаредом Бірчаллом. Той попередив жінку: коли мати дитини йде «законним шляхом» у цих дискусіях, «це завжди призводить до гіршого результату для цієї жінки, ніж було б в інакшому разі».

Для Бірчалла це була не перша така розмова. За лаштунками Бірчалл керує фінансовими угодами та угодами щодо конфіденційності, яких Маск хоче для жінок, які виховують дітей найбагатшої людини у світі.

Мільярдер мав щонайменше 14 дітей від чотирьох жінок. Численні джерела, близькі до технологічного підприємця, заявили, що вони вважають, що справжня кількість дітей Маска набагато більша, ніж відомо громадськості.

Ілон Маск запропонував Сент-Клер 15 мільйонів доларів і 100 тисяч доларів на місяць підтримки в обмін на її мовчання про дитину, яку вони назвали Ромулусом. За словами Сент-Клер, помічник Маска сказав їй, що подібні угоди були укладені з іншими матерями дітей бізнесмена.

За інформацією WSJ, Маск називає своїх дітей «легіоном», посилаючись на стародавні військові підрозділи, які могли містити тисячі солдатів і були ключовими для розширення охоплення Римської імперії.

Ешлі Сент-Клер розповідал, що коли вони вперше займалися сексом, Маск пожартував, що їм варто вибрати ім’я для майбутньої дитини. За її словами, він часто говорив з нею про дітей. Через кілька місяців під час новорічної поїздки вона сказала йому, що в неї овуляція. Він запитав її: «Чого ми чекаємо?» і вони зачали сина під час цієї подорожі

Сент-Клер зізнається, що ще під час вагітності бізнесмен запропонував їй залучити інших жінок, сурогатних матерів, щоб швидше народити ще більше дітей. Жінка показала журналістові повідомлення від Маска, де той каже, що хоче збільшити кількість дітей до «рівня легіону перед настанням апокаліпсиса».

Також Ілон вимагав, аби пологи були шляхом кесаревого розтину, щоб у хлопчика був «більший мозок». А ще мільярдер виступив проти обрізання дитини. Ешлі, яка сповідує юдаїзм, ці вимоги відкинула.

Мільярдер також прагнув, аби всі його діти та їхні матері жили в одному закритому комплексі.

«Вербує» матерів у соцмережах

За словами джерел, він вербував потенційних матерів на своїй платформі X у соціальних мережах. Маск використав своє багатство, щоб купити мовчання деяких жінок, які мають його дітей. Застереження про нерозголошення є частиною деяких платіжних угод. Згідно з документами та особами, якщо матері відмовляться або шукатимуть адвоката, радники Маска, включаючи Бірчалла, погрожували фінансовою відплатою.

Під час розмови з Бірчаллом Сент-Клер повідомила йому, що отримала повідомлення від жінки, якій мільярдер запропонував народити його дитину. Вона сказала, що потрапила в «гаремну драму» Маска.

Мілярдер у своїй соцмережі Х часто спілкується не лише з політиками і відомими діячами, але і з менш відомими користувачами. За словами людей, які переглядали повідомлення, він відповідає на них і іноді спілкується через прямі повідомлення, деяких з яких він зрештою просить народити своїх дітей.

Чому Маск «схиблений» на ідеї розмноження

У WSJ зазначають, що, на думку Ілона Маска, «цивілізація зазнає краху», якщо люди не почнуть народжувати більше дітей. Ця точка зору популяризується як пронаталізм у правих колах.

Мартін Варсавскі, друг Маска, який заснував велику мережу клінік екстракорпорального запліднення в США, сказав, що він говорив з Маском про ризики падіння народжуваності.

«Без дітей немає майбутнього, кожна проблема стає другорядною на тлі проблеми відсутності людей на планеті», — сказав Варсавський. «Ілон вважає, що країна — це не географія, країна — це люди».

Крім того, Маск нібито говорив, що він стурбований тим, що країни третього світу мають вищий рівень народжуваності, ніж США та Європа.

Раніше Ілон Маск приголомшив сумою аліментів для 13-ї дитини від коханки.