CNN написало про прорив росіян на Дніпропетровщину: влада відреагувала

Наступ Росії.

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Видання CNN опублікувало матеріал про загрозу прориву української оборони на сході та прорив армії РФ на Дніпропетровщину. Місцева влада відреагувала.

З’вився коментар очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"З’явилась чергова хвиля тривожних заголовків: "Путін хоче прорватися в Дніпропетровську область", "це буде новий козир на переговорах" тощо. Це пішло з матеріалу CNN. Люди читають, починається занепокоєння. Це зрозуміло. Але варто пам’ятати: ворог не заходив на територію Дніпропетровщини. І станом на зараз не зайшов. Так, активізація на окремих напрямках є. Це підтверджують офіційні джерела і це не новина", — наголошує чиновник.

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Лукашук обурився матеріалом CNN та наголосив, що усю інформацію про ситуацію на фронті щодня надає Генеральний штаб ЗСУ. Мовляв, стаття видання — це "не оперативна зведена інформація і не військова аналітика, а текст журналістів, які працюють на західну аудиторію в політичному та медійному контексті США".

За його словами, мета РФ давно зрозуміла. Москва прагне захопити якомога більше територій, отримати контроль над внутрішньою та зовнішньою політикою України. Це, зауважив чиновник, також не новина.

Матеріал CNN

Видання опублікувало матеріал про те, що армія РФ націлилася на новий регіон України. Москва прагне розширення бойових дій, аби вийти на кордони Дніпропетровської області. Контроль над частиною цього регіону може стати "стратегічним важелем" у майбутніх переговорах для Кремля.

CNN пише, що вихід до Дніпропетровської області був би визначним моментом для Москви. Адже регіон може бути першим, який потрапить під часткову російську окупацію від перших тижнів повномасштабного вторгнення понад три роки тому.

"Для Путіна — і, цілком можливо, також для американських учасників переговорів — будь-який російський контроль над частиною Дніпропетровська може розглядатися як корисна розмінна монета в майбутніх переговорах", — пише видання.

Дата публікації 18:25, 10.04.25 Кількість переглядів 32 Зеленський опублікував відео допиту китайського найманця, який воював за Росію