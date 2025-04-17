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Як зробити золоті крашанки: покроковий рецепт
Утріть у шкаралупу відварених у цибулевому лушпинні яєць по пакетику жовтого та червоного перламутрового барвника, і отримаєто золоті диво-крашанки.
Щоб поверхня яєць мала золотавий блиск, потрібно застосувати два методи фарбування.
Деталями поділилися на сайті Smachnenke.
Інгредієнти:
яйця;
цибулеве лушпиння;
один пакетик перламутрового червоного барвника;
один пакетик перламутрового жовтого барвника;
вода;
1 ст. л. солі.
Приготування:
Цибулеве лушпиння викладіть у каструлю й залийте водою. Доведіть до кипіння. Варіть ще 30 хвилин.
До відвару додайте сіль і обережно занурте в нього вимиті яйця. Варіть протягом 10–12 хвилин. Готові яйця викладіть на рушник і дайте охолонути.
Пакети із червоним і жовтим рідкими перламутровими барвниками занурте в теплу воду на одну-дві хвилини.
Вміст пакетів у невеликій кількості вичавіть на руки і змастіть яйця. Краще робити це в рукавичках. Залиште яйця підсохнути.