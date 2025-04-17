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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

Як зробити золоті крашанки: покроковий рецепт

Утріть у шкаралупу відварених у цибулевому лушпинні яєць по пакетику жовтого та червоного перламутрового барвника, і отримаєто золоті диво-крашанки.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Золоті диво-крашанки

Золоті диво-крашанки / © depositphotos.com

Щоб поверхня яєць мала золотавий блиск, потрібно застосувати два методи фарбування.

Деталями поділилися на сайті Smachnenke.

Інгредієнти:

  • яйця;

  • цибулеве лушпиння;

  • один пакетик перламутрового червоного барвника;

  • один пакетик перламутрового жовтого барвника;

  • вода;

  • 1 ст. л. солі.

Приготування:

  1. Цибулеве лушпиння викладіть у каструлю й залийте водою. Доведіть до кипіння. Варіть ще 30 хвилин.

  2. До відвару додайте сіль і обережно занурте в нього вимиті яйця. Варіть протягом 10–12 хвилин. Готові яйця викладіть на рушник і дайте охолонути.

  3. Пакети із червоним і жовтим рідкими перламутровими барвниками занурте в теплу воду на одну-дві хвилини.

  4. Вміст пакетів у невеликій кількості вичавіть на руки і змастіть яйця. Краще робити це в рукавичках. Залиште яйця підсохнути.

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