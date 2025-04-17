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Как сделать золотые пасхальные яйца: пошаговый рецепт
Вотрите в скорлупу отваренных в луковой шелухе яиц по пакетику желтого и красного перламутрового красителя, и получите золотые чудо-крашенки.
Чтобы поверхность яиц имела золотистый блеск, нужно применить два метода окрашивания.
Деталями поделились на сайте Smachnenke.
Ингредиенты:
яйца;
луковая шелуха;
один пакетик перламутрового красного красителя;
один пакетик перламутрового желтого красителя;
вода;
1 ст. л. соли.
Приготовление:
Луковую шелуху выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения. Варите еще 30 минут.
К отвару добавьте соль и осторожно окуните в него вымытые яйца. Варите в течение 10–12 минут. Готовые яйца выложите на полотенце и дайте остыть.
Пакеты с красным и желтым жидкими перламутровыми красителями окуните в теплую воду на одну-две минуты.
Содержимое пакетов в небольшом количестве выжмите на руки и смажьте яйца. Лучше делать это в перчатках. Оставьте яйца подсохнуть.