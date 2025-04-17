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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

Как сделать золотые пасхальные яйца: пошаговый рецепт

Вотрите в скорлупу отваренных в луковой шелухе яиц по пакетику желтого и красного перламутрового красителя, и получите золотые чудо-крашенки.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Золотые чудо-крашенки

Золотые чудо-крашенки / © depositphotos.com

Чтобы поверхность яиц имела золотистый блеск, нужно применить два метода окрашивания.

Деталями поделились на сайте Smachnenke.

Ингредиенты:

  • яйца;

  • луковая шелуха;

  • один пакетик перламутрового красного красителя;

  • один пакетик перламутрового желтого красителя;

  • вода;

  • 1 ст. л. соли.

Приготовление:

  1. Луковую шелуху выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения. Варите еще 30 минут.

  2. К отвару добавьте соль и осторожно окуните в него вымытые яйца. Варите в течение 10–12 минут. Готовые яйца выложите на полотенце и дайте остыть.

  3. Пакеты с красным и желтым жидкими перламутровыми красителями окуните в теплую воду на одну-две минуты.

  4. Содержимое пакетов в небольшом количестве выжмите на руки и смажьте яйца. Лучше делать это в перчатках. Оставьте яйца подсохнуть.

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Дата публикации
Количество просмотров
37
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