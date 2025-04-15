Красные яйца: какой ингредиент использовать для окрашивания

Пасхальные яйца. / © pixabay.com

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Одним из главных атрибутов Пасхи есть яйца. Легче всего их покрасить, купив искусственные красители. Впрочем, издавна украинцы использовать натуральные красители – цвета получаются не менее яркими.

Как покрасить пасхальные яйца в красный цвет читайте в материале ТСН.ua.

Красный цвет украинским пасхальным яйцам придает отвар луковицы. Именно благодаря нему покрасить яйца можно в палитру – от рыжего до темно-бордового. Цвет зависит от времени приготовления и насыщенности отвара.

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Лучше сначала сварить яйца, а затем их еще горячими положить до теплого отвара. Также следует добавить к отвару по столовой ложке уксуса и соли, чтобы цвет лучше ложился на скорлупу.

Если настоять яйца 2 часа, а яйца будут белыми, то получится легкий рыжий оттенок. Если же настаивать всю ночь яйца, они будут насыщены бордовые.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько пасхальных яиц красить на Пасху.