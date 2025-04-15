Червоні яйця: який інгредієнт використати для фарбування

Крашанки. / © pixabay.com

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Одним з головних атрибутів Великодня є яйця. Найлегше їх пофарбувати, купивши штучні барвники. Втім, здавна українці використовувати натуральні барвники - кольори виходять не менш яскравими.

Як пофарбувати великодні яйця у червоний колір, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Червоного кольору українським крашанкам надає відвар цибулиння. Саме завдяки ньому пофарбувати яйця можна у палітру - від рудого до темно-бордового. Колір залежить від часу приготування та насиченості відвару.

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Краще спочатку зварити яйця, а потім їх, ще гарячими покласти до теплого відвару. Також варто додати до відвару по столовій ложці оцту та солі, щоб колір краще лягав на шкаралупу.

Якщо настоювати яйця 2 години, а яйця будуть білими, то вийде легкий рудий відтінок. Якщо ж настоювати яйця всю ніч, вони будуть насичено бордові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки крашанок фарбувати на Великдень.