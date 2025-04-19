Taurus. / © Associated Press

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Решение о возможном отправлении дальнобойных ракет Taurus в Украину будет принимать будущий канцлер Фридрих Мерц.

Об этом заявил премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зёдер, сообщает n-tv .

"Это будет решать новый канцлер", – подчеркнул премьер Баварии.

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В то же время он указал на ограниченность ресурсов германских ВВС. Именно поэтому, говорит политик, "прежде всего, нам нужно как можно больше Taurus для нас самих".

Зедер назвал ракеты Taurus "лучшим оружием, которое мы имеем", а также добавил, что "даже россияне уважают его".

Напомним, спикер МИД РФ Мария Захарова истерически заявила, что Германия будет считаться участницей боевых действий. Она вспомнила, что будущий канцлер Фридрих Мерц называл вероятной целью немецких ракет Taurus Крымский мост.

Дата публикации 19:34, 14.04.25 Количество просмотров 371 Это изменит ход войны! Украина получит Таурусы? Экстренные заявления в ЕС!