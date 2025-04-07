Как правильно хранить яйца в холодильнике / © Associated Press

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Издание Real Simple попробовали ответить на все вопросы, касающиеся правильной сохранности яиц, а также собрали ключевые советы, которые помогут продлить их свежесть и уберечь семью от пищевых отравлений.

Почему яйца нужно хранить в холодильнике

Ответ на этот вопрос зависит от того, в какой стране вы живете. В США, Канаде и в большинстве стран Восточной Европы яйца обязательно моют и дезинфицируют перед продажей. Этот процесс снимает с поверхности скорлупы естественную защитную оболочку – кутикулу. Без нее яйцо становится уязвимым к проникновению бактерий, в частности, сальмонеллы. Вот почему такие яйца нужно обязательно хранить в холодильнике.

В странах Европейского Союза ситуация иная: яйца не моют перед реализацией, что позволяет хранить их при комнатной температуре до 3 недель. В других обстоятельствах, без холодильника яйца портятся значительно быстрее – хранить их при комнатной температуре безопасно не более 2 часов.

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Храните яйца в фабричной упаковке

Несмотря на распространенную моду, перекладывать яйца в стильные пластиковые органайзеры, лучше оставить их в оригинальной картонной упаковке. Почему это важно?

Дата годности всегда под рукой.

Картон поглощает излишнюю влагу и минимизирует перепады температур.

Яйца не приобретают посторонние запахи, если хранятся в герметичной среде.

Картонная коробка лучше амортизирует удары и предотвращает трещины.

Где в холодильнике лучше хранить яйца

Лучшее место – нижняя полка, ближе к задней стенке. Почему не в дверце, потому что именно они чаще всего подвергаются перепадам температуры во время открывания. Постоянные же температурные колебания сокращают срок годности продуктов.

Как долго можно хранить яйца

Свежие яйца хранятся в холодильнике до 6 недель после упаковки.

Даже после указанной даты годности они могут оставаться съедобными еще до 2 недель, если сохранялись при низкой температуре.

Чтобы проверить свежесть яйца, положите его в миску с водой: свежее утонет, несвежее всплывет.

Если для рецепта нужны яйца комнатной температуры

Просто достаньте их из холодильника заранее. Но не оставляйте надолго: при температуре 20–22°C яйца могут безопасно храниться до 2 часов, а при 30°C и выше не более 1 часа.

Как хранить сваренные яйца

Хотя кажется, что сваренные яйца должны храниться дольше сырых, на самом деле все наоборот. После варки скорлупа теряет свои защитные свойства и открывается доступ бактериям. Хранить вареные яйца следует не более 5–7 дней в холодильнике.

Совет

Всегда готовьте яйца к полной термической обработке: белок должен стать плотным, а желток загустеть. Это снижает риск заражения сальмонеллой и обеспечивает полную безопасность для здоровья. Тебе употребление сырых яиц может быть достаточно опасным для вашего здоровья.

Хранение яиц – дело не только эстетики, но и здоровья. Соблюдайте эти простые правила и вы сможете не только продлить срок годности любимого продукта, но и обезопасить себя и своих близких.