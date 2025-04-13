Розовое полнолуние 13 апреля 2025: три ритуалы любви к себе

Розовое полнолуние / © ТСН.ua

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Розовое полнолуние 13 апреля 2025 года – это идеальное время для внутреннего обновления, очищения сердца и восстановления связи с собой. Полнолуние в знаке Весов усиливает темы любви, красоты, гармонии и взаимности — но прежде всего, призывает найти мир в собственном сердце.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Три ритуала любви к себе

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1. Ритуал с зеркалом: "Я вижу тебя"

Станьте перед зеркалом в тишине. Посмотрите себе в глаза и скажите вслух: "Я вижу тебя. Я ценю тебя. Я прощаю тебя. Я люблю тебя". Повторяйте столько раз, сколько нужно, пока не почувствуете тепло в груди.

2. Ванна или ванночка с розовыми лепестками

Наполните ванную теплой водой, добавьте розовое масло, лепестки или розовую соль. Ложитесь в воду с намерением: «Я позволяю себе расслабиться, очиститься и почувствовать, что я достойна любви». Представьте, как вода смывает усталость, сомнения, самокритику.

3. Письмо себе из будущего

Представьте, что вы – это ваша мудрая версия через 1 год. Напишите от ее имени письмо нынешнее себе со словами поддержки, любви и веры. Поставьте его под подушку в полнолуние или сожгите в безопасном месте — чтобы посеять намерение во Вселенную.

Особенности периода:

Полнолуние в знаке Весов раскрывает темы партнерства, равновесия между "я" и "мы", красоты в отношениях.

Венера , как управительница Весов, активирует сердечную чакру, чувство нежности, потребность в гармонии.

Период способствует эмоциональному завершению , очищению от токсических воздействий и установлению внутреннего баланса.

Это время для практик, которые восстанавливают целостность, возвращают чувство достоинства и заботы о себе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .