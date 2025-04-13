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Розовое полнолуние 13 апреля 2025: три ритуалы любви к себе
В свете Розового полнолуния открывается пространство для мягкого исцеления.
Розовое полнолуние 13 апреля 2025 года – это идеальное время для внутреннего обновления, очищения сердца и восстановления связи с собой. Полнолуние в знаке Весов усиливает темы любви, красоты, гармонии и взаимности — но прежде всего, призывает найти мир в собственном сердце.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Три ритуала любви к себе
1. Ритуал с зеркалом: "Я вижу тебя"
Станьте перед зеркалом в тишине. Посмотрите себе в глаза и скажите вслух: "Я вижу тебя. Я ценю тебя. Я прощаю тебя. Я люблю тебя". Повторяйте столько раз, сколько нужно, пока не почувствуете тепло в груди.
2. Ванна или ванночка с розовыми лепестками
Наполните ванную теплой водой, добавьте розовое масло, лепестки или розовую соль. Ложитесь в воду с намерением: «Я позволяю себе расслабиться, очиститься и почувствовать, что я достойна любви». Представьте, как вода смывает усталость, сомнения, самокритику.
3. Письмо себе из будущего
Представьте, что вы – это ваша мудрая версия через 1 год. Напишите от ее имени письмо нынешнее себе со словами поддержки, любви и веры. Поставьте его под подушку в полнолуние или сожгите в безопасном месте — чтобы посеять намерение во Вселенную.
Особенности периода:
Полнолуние в знаке Весов раскрывает темы партнерства, равновесия между "я" и "мы", красоты в отношениях.
Венера, как управительница Весов, активирует сердечную чакру, чувство нежности, потребность в гармонии.
Период способствует эмоциональному завершению, очищению от токсических воздействий и установлению внутреннего баланса.
Это время для практик, которые восстанавливают целостность, возвращают чувство достоинства и заботы о себе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .