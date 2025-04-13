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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В СНБО отреагировали на удар по Сумам: подробности

Официальные данные по количеству погибших и пострадавших в Сумах уточняются.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Последствия атаки РФ на Сумы

Последствия атаки РФ на Сумы / © скриншот с видео

В Вербное воскресенье, 12 апреля, российские войска ударили ракетами по городу Сумы, повлекшие гибель и ранения среди гражданского населения.

Об этом сообщил руководитель СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Эта атака произошла после визита американского дипломата Виткоффа в Москву, где он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Похожий инцидент произошел раньше: после поездки другого американского чиновника, Дмитриева, в Вашингтон, когда он также общался с Виткоффом, россияне нанесли удар по Кривому Рогу, где погибли дети.

«Это уже не совпадение. Россия еще раз демонстрирует, что ее так называемая дипломатия — это только дымовой занавес для террора», — говорят эксперты.

Такие действия Кремля называют рэкетом на международном уровне, где гражданские жертвы становятся инструментом давления.

Напомним, в результате ракетного удара по Сумам погиб по меньшей мере 21 человек, есть много раненых.

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