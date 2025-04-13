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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский отреагировал на кровавый удар РФ по Суммах

В настоящее время идет спасательная операция, и все необходимые службы работают на месте.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку баллистикой, которую армия агрессорки России совершила днем 13 апреля по Сумам.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Ужасный удар российской баллистики по Сумам. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате циничного нападения погибли и получили ранения десятки мирных жителей. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

В настоящее время идет спасательная операция, и все необходимые службы работают на месте.

«Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист. Благодарю всех, кто с Украиной и помогает нам защищать жизнь», — сказал он.

/ © ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

/ © ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

Напомним, в результате очередной ракетной атаки со стороны РФ, произошедшей утром 12 апреля, пострадал город Сумы. В Сумах уже 21 погибший и по меньшей мере 20 раненых

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