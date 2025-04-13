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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський відреагував на кривавий удар РФ по Сумах

Наразі триває рятувальна операція, і всі необхідні служби працюють на місці.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку балістикою, яку армія агресорки Росії здійснила вдень 13 квітня по Сумах.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Жахливий удар російської балістики по Сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок цинічного нападу загинули та отримали поранення десятки мирних жителів. Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Наразі триває рятувальна операція, і всі необхідні служби працюють на місці.

«Потрібна жорстка реакція світу. Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору й затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною й допомагає нам захищати життя», — сказав він.

/ © ДСНС України

© ДСНС України

/ © ДСНС України

© ДСНС України

Нагадаємо, унаслідок чергової ракетної атаки з боку РФ, яка сталася вранці 12 квітня, постраждало місто Суми. У Сумах вже 21 загиблий та щонайменше 20 поранених

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