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- Війна
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В РНБО відреагували на удар по Сумах: подробиці
Офіційні дані про кількість загиблих і постраждалих у Сумах уточнюються.
У Вербну неділю, 12 квітня, російські війська вдарили ракетами по місту Суми, спричинивши загибель і поранення серед цивільного населення.
Про це повідомив керівник РНБО Андрій Коваленко в Telegram.
Ця атака відбулася після візиту американського дипломата Віткоффа до Москви, де він мав зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.
Схожий інцидент стався раніше: після поїздки іншого американського посадовця, Дмітрієва, до Вашингтона, коли він також спілкувався з Віткоффом, росіяни завдали удару по Кривому Рогу, де загинули діти.
“Це вже не збіг. Росія вкотре демонструє, що її так звана дипломатія — це лише димова завіса для терору”, — кажуть експерти.
Такі дії Кремля називають рекетом на міжнародному рівні, де цивільні жертви стають інструментом тиску.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Сумах загинуло щонайменше 21 людина, є багато поранених.