Хакеры Anonymous сломали секретные данные Кремля: какое досье на Трампе хранится у Путина

Известная хакерская группа совершила новую атаку / © Associated Press

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Хакеры Anonymous осуществили кибератаку на Россию и разоблачили достаточно интересную информацию о Владимире Путине и его окружении.

Об этом говорится в материале Forbes.

В частности, хакеры обнародовали кэш объемом около 10 терабайт, который, по их данным, содержит «данные обо всех работающих в России компаниях, всех активах Кремля на Западе, пророссийских чиновников, Дональде Трампе и многом другом».

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Аналитики отмечают, что хакерские атаки Anonymous уже не имеют такого влияния, как в прошлом, вероятно, из-за того, что их стало очень много.

В то же время в Cybernews акцентировали, что «из тех файлов, которые были изучены до сих пор, общий консенсус заключается в том, что утечка информации просто не столь ценная и, очевидно, не столь секретная».

В Forbes считают, что информация о том, что окружение Путина, которое заседает в Кремле и увязло в коррупции, вряд ли может кого-то удивить.

«Роль России как государства-изгнанника уже достаточно хорошо известна, особенно учитывая, как на нее смотрят в Европе и других странах, где идет ее кампания в Украине», — отмечают журналисты.

Однако некоторые специалисты считают, что среди опубликованных материалов могут быть данные, представляющие значительный интерес для украинских военных и разведывательных служб.

Самой ценной частью украденных данных могут оказаться документы, касающиеся российских оборонных предприятий. Один из аналитиков подчеркнул, что «в основном информация в архиве касается отдельных компаний в России с папками для них и случайными PDF-файлами для каждой компании.

Напомним, хакеры Главное управление разведки Министерства обороны и Вооруженные силы Украины провели масштабную кибератаку на подрядчика «Газпрома» и 22 предприятия, обслуживающих нефтегазовую инфраструктуру РФ.