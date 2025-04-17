В ВСУ объяснили зачем РФ пытается взять Торецк: подробности

Оборона Торецкая длится девятый месяц / © скриншот с видео

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Российские войска пытаются захватить Торецк и Времен Яр, чтобы обойти Константиновку с флангов и продолжить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Об этом заявил заместитель командира 1-го механизированного батальона по психологической поддержке 42 ОМБр Святослав Лесюк в эфире «Мы — Украина».

«Им город как таковой не нужен, им нужна территория и повод отчитаться Москве, что вся Донбасса под контролем. Взятие Торецкая и Временного Яра — это часть операции, чтобы обойти с флангов Константиновку, потом захватить Дружковку, Славянск, и продвинуться дальше. Но еще год точно им продвинуться дальше. Но еще год точно им продвинуться дальше.

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Сражение за Торецк длится уже девять месяцев. По словам Лесюка, ситуация гораздо сложнее, чем во время обороны Бахмута.

«18 апреля будет девять месяцев, как держится Торецк. Для сравнения — Бахмут держался также девять месяцев, но там не было таких ожесточенных городских боев. Тогда россияне обходили город с флангов. А здесь они вошли в Торецк в июле 2024 года, во время ротации наших подразделений», — заявил он.

Оккупанты смогли захватить центр Торецкая, где расположены админздания и высотки, что позволяет им выставлять огневые позиции и бить по украинским укреплениям.

«В таких крайне сложных условиях приходится воевать нашим ребятам, но мы держим оборону», — подытожил заместитель командира.

Напомним, Россия создает потенциально угрожающий арсенал оружия, способный обеспечить победу в тотальной космической войне против Запада.