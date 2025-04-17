Будущая кампания станет самой большой за последние 14 лет / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля. В армию, как ожидается, призовут 160 тысяч человек.

О ходе призывной кампании пишет издание Al Jazeera.

«160 тысяч новобранцев будут искать среди мужчин в возрасте до 30 лет, тогда как еще недавно максимальный призывной возраст составлял 27 лет. Также российские власти постепенно убирают лазейки для обхода призыва типа обучения в вузе или медицинских диагнозов», — пишут журналисты.

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Если ранее призывники рисковали только в период призывной кампании, забрать их в воинскую часть могут никогда до конца года, пишет издание.

«И особенно несладко тем, кто в Москве. В регионах проще выпасть из поля зрения системы, а в Москве с ее цифровизацией и множеством видеокамер желающим избежать призыва остается разве что сидеть дома, говорят Al Jazeera молодые россияне.

Напомним, в 2024 году во время весеннего призыва в армию забрали 150 тысяч человек, в 2023-м — 147 тысяч человек, в 2022-м — 134,5 тысячи человек.

«Сегодня Путин открывает новый призыв в 160 тысяч солдат. Это самая большая военная мобилизационная кампания за последние 14 лет. Посмотрим в глаза и подготовимся противостоять угрозе», — прокомментировал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро указ диктатора.

По данным украинского Генштаба, на утро 17 апреля в сутки на фронте российские захватчики потеряли 1230 человек.