Ночной удар БпЛА по Днепру: жительница рассказала о пережитой атаке

Атака БпЛА на Днепр / © Национальная полиция Украины

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Жительница Днепра рассказала о пережитой атаке "Шахедами". Она отметила, что было очень шумно и страшно.

Кадры обнародовало "Суспильне".

"За страх уже нечего говорить... И руки... Очень страшно было. Не знаю, за кого страшнее, детей или себя. Один взрыв был очень слышен, почти рядом. Группой на лестнице стояли все", - говорит Таисия.

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Она проживает в доме, расположенном рядом с местом атаки по Днепру. В этом дворе выгорела стоянка с автомобилями, в домах рядом выбиты окна.

"Шахед" услышали. Летит, гудит. Заскочили в помещение. Девочка не успела, ее ранило. Крик, шум, дым. Всё горит. Начали оказывать помощь. Два парня еще ранены были», — отметила женщина.

Напомним, в четверг, 17 апреля, армия РФ ударила "Шахедами" по Днепру . Погибли 3 человека, а количество пострадавших возросло до 30 человек.