- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 317
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночной удар БпЛА по Днепру: жительница рассказала о пережитой атаке
Враг продолжает терроризировать жителей города.
Жительница Днепра рассказала о пережитой атаке "Шахедами". Она отметила, что было очень шумно и страшно.
Кадры обнародовало "Суспильне".
"За страх уже нечего говорить... И руки... Очень страшно было. Не знаю, за кого страшнее, детей или себя. Один взрыв был очень слышен, почти рядом. Группой на лестнице стояли все", - говорит Таисия.
Она проживает в доме, расположенном рядом с местом атаки по Днепру. В этом дворе выгорела стоянка с автомобилями, в домах рядом выбиты окна.
"Шахед" услышали. Летит, гудит. Заскочили в помещение. Девочка не успела, ее ранило. Крик, шум, дым. Всё горит. Начали оказывать помощь. Два парня еще ранены были», — отметила женщина.
Напомним, в четверг, 17 апреля, армия РФ ударила "Шахедами" по Днепру . Погибли 3 человека, а количество пострадавших возросло до 30 человек.