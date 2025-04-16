Какому знаку Зодиака повезет 17 апреля

Весы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни – 17 апреля?

«Демонический» день лунного календаря, негативная энергетика которого опасна для нашей психики. В такое время категорически не рекомендуется общаться с неадекватными, неуравновешенными и агрессивными людьми, это может быть не только неприятно, но и по-настоящему опасно, так что лучше не рисковать. Впрочем, с близкими общение тоже желательно сократить, в противном случае каждый из вас может нанести другому обиду, которая станет причиной серьезного и долговременного конфликта.

Весы

Весам звезды советуют не забывать о том, что сегодня Чистый четверг – день, когда принято наводить порядок в доме. Представителей знака никак не назовешь нечистоплотными, но чистоты и уюта много не бывает, поэтому сегодня желательно посвятить уборке как можно больше времени, заглядывая при этом в самые дальние и укромные уголки, в которых не должно остаться и намека на пыль. В результате чисто станет не только в доме, но и на душе, а это уже много значит.

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