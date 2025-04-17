Нічний удар БпЛА по Дніпру: мешканка розповіла про пережиту атаку

Атака БпЛА на Дніпро / © Національна поліція України

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Мешканка Дніпра розповіла про пережиту атаку “Шахедами”. Вона зазначила, що було дуже гучно і страшно.

Кадри оприлюднило “Суспільне”.

“За страх вже нічого казати… І руки… Дуже страшно було. Не знаю, за кого страшніше, за дітей чи за себе. Один вибух був дуже чутний, майже поруч. Групою на сходах стояли всі”, — каже Таїсія.

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Вона мешкає у будинку, який розташований поряд з місцем атаки по Дніпру. У цьому дворі вигоріла стоянка з автомобілями, у будинках поруч вибиті вікна.

“Шахед” почули. Летить, гуде. Заскочили в приміщення. Дівчинка не встигла, її поранило. Крик, шум, дим. Все горить. Почали надавати допомогу. Два хлопці ще поранені були”, — зазначила жінка.

Нагадаємо, у четвер, 17 квітня, армія РФ вдарила "Шахедами" по Дніпру. Загинуло 3 людини, а кількість постраждалих зросла до 30 осіб.