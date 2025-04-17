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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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108
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Філатов показав наслідки атаки БпЛА на Дніпро (фото)

Кількість постраждалих збільшилася вже до 28 осіб.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Атака на Дніпро

Атака на Дніпро / © Борис Філатов

В результаті російського обстрілу у Дніпрі було пошкоджено 15 будинків.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

«У різних районах Дніпра вже триває ліквідація наслідків ударів. Залучено багато важкої комунальної техніки», — йдеться у повідомленні.

Філатов заявив, що було пошкоджено щонайменше 15 будинків. Серед них студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства.

«У лікарнях міста допомагають пораненим. Загалом кількість постраждалих збільшилася вже до 28 осіб — четверо з них діти», — заявив Філатов.

Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня / © Борис Філатов

Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня / © Борис Філатов

Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня / © Борис Філатов

Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня / © Борис Філатов

Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня / © Борис Філатов

Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня / © Борис Філатов

Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня / © Борис Філатов

Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня / © Борис Філатов

Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня / © Борис Філатов

Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня / © Борис Філатов

Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня / © Борис Філатов

Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня / © Борис Філатов

Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня / © Борис Філатов

Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня / © Борис Філатов

Раніше повідомлялося, що увечері в середу, 16 квітня, у місті Дніпрі пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що внаслідок масованої атаки РФ по Дніпру пізно увечері, 16 квітня, загинула ще одна жінка. Таким чином у місті — уже дві загиблі від останнього удару.

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