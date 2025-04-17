Вибух пролунав у Сумах / © ТСН.ua

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У Сумах в ніч проти 17 квітня пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"У Сумах було чутно вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

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Перед вибухами у місті та регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованої атаки РФ по Дніпру пізно увечері, 16 квітня, загинула ще одна жінка. Таким чином у місті — уже дві загиблі від останнього удару.

Ми раніше інформували, що минулої доби російські війська атакували Україну 97-ма ударними Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Протиповітряна оборона знищила 57 дронів.