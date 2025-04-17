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- Війна
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Україна під атакою ворожих БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 17 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу півночі та півдня.
Сумська область загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Також повідомляється про фіксацію ворожих безпілотників над містом Суми.
Раніше повідомлялося, що внаслідок масованої атаки РФ по Дніпру пізно увечері, 16 квітня, загинула ще одна жінка. Таким чином у місті — уже дві загиблі від останнього удару.
Ми раніше інформували, що минулої доби російські війська атакували Україну 97-ма ударними Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Протиповітряна оборона знищила 57 дронів.