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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Інтер" в яскравому матчі вибив "Баварію" та пройшов до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

В 1/2 фіналу "нерадзуррі" позмагаються з "Барселоною".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Інтер" – "Баварія"

"Інтер" – "Баварія" / © Associated Press

"Інтер" вдома зіграв унічию з "Баварією" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Результативний поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 2:2.

Усі голи в цьому матчі були забиті у другому таймі. На 52-й хвилині рахунок відкрив Гаррі Кейн.

"Нерадзуррі" відповіли одразу двома голами: на 58-й хвилині забив Лаутаро Мартінес, а ще через три хвилини влучного удару завдав Бенжамен Павар.

На 76-й хвилині у складі мюнхенців відзначився Ерік Даєр, встановивши остаточний рахунок матчу.

Огляд матчу "Інтер" – "Баварія"

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 8 квітня в Мюнхені, італійський клуб вирвав перемогу над представником німецької Бундесліги з рахунком 2:1.

Таким чином, "Інтер" здолав "Баварію" з рахунком 4:3 за підсумками двох зустрічей та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де зійдеться з "Барселоною".

Іншу путівку до фіналу найпрестижнішого євротурніру розіграють ПСЖ і "Арсенал".

Матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 29/30 квітня та 6/7 травня.

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

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