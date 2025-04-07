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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/4 фіналу
Чвертьфінальні поєдинки головного клубного євротурніру відбудуться 8/9 та 15/16 квітня.
8/9 та 15/16 квітня будуть зіграні матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому євротурнірі продовжують вісім клубів: "Барселона" (Іспанія), "Баварія" (Німеччина), "Інтер" (Італія), ПСЖ (Франція), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), "Астон Вілла" (Англія), "Реал" Мадрид (Іспанія) та "Арсенал" (Англія).
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до півфіналу. Турнірну сітку на шляху до фіналу було сформовано раніше.
Розклад і результати матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Перші матчі
Вівторок, 8 квітня
22:00 "Арсенал" – "Реал" Мадрид
22:00 "Баварія" – "Інтер"
Середа, 9 квітня
22:00 "Барселона" – "Боруссія" Дортмунд
22:00 ПСЖ – "Астон Вілла"
Матчі-відповіді
Вівторок, 15 квітня
22:00 "Астон Вілла" – ПСЖ
22:00 "Боруссія" Дортмунд – "Барселона"
Середа, 16 квітня
22:00 "Інтер" – "Баварія"
22:00 "Реал" Мадрид – "Арсенал"
Ліга чемпіонів: пари 1/2 фіналу
ПСЖ / "Астон Вілла" – "Арсенал" / "Реал" Мадрид
"Баварія" / "Інтер" – "Барселона" / "Боруссія" Дортмунд
Матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 29/30 квітня та 6/7 травня.
Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.