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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Чвертьфінальні поєдинки головного клубного євротурніру відбудуться 8/9 та 15/16 квітня.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

8/9 та 15/16 квітня будуть зіграні матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому євротурнірі продовжують вісім клубів: "Барселона" (Іспанія), "Баварія" (Німеччина), "Інтер" (Італія), ПСЖ (Франція), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), "Астон Вілла" (Англія), "Реал" Мадрид (Іспанія) та "Арсенал" (Англія).

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до півфіналу. Турнірну сітку на шляху до фіналу було сформовано раніше.

Розклад і результати матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Перші матчі

Вівторок, 8 квітня

22:00 "Арсенал" – "Реал" Мадрид

22:00 "Баварія" – "Інтер"

Середа, 9 квітня

22:00 "Барселона" – "Боруссія" Дортмунд

22:00 ПСЖ – "Астон Вілла"

Матчі-відповіді

Вівторок, 15 квітня

22:00 "Астон Вілла" – ПСЖ

22:00 "Боруссія" Дортмунд – "Барселона"

Середа, 16 квітня

22:00 "Інтер" – "Баварія"

22:00 "Реал" Мадрид – "Арсенал"

Ліга чемпіонів: пари 1/2 фіналу

ПСЖ / "Астон Вілла" – "Арсенал" / "Реал" Мадрид

"Баварія" / "Інтер" – "Барселона" / "Боруссія" Дортмунд

Матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 29/30 квітня та 6/7 травня.

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

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