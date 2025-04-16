Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до півфіналу

"Барселона" / © Associated Press

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8/9 та 15/16 квітня відбуваються матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до півфіналу турніру, де продовжать боротьбу за найпрестижніший клубний євротрофей.

Першими півфіналістами Ліги чемпіонів стали "Барселона" та ПСЖ. У чвертьфіналі каталонці пройшли дортмундську "Боруссію" (4:0, 1:3), а парижани виявилися сильнішими за "Астон Віллу" (3:1, 2:3).

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Імена ще двох учасників півфінальної стадії Ліги чемпіонів стануть відомі після чвертьфінальних матчів-відповідей "Інтер" – "Баварія" (перший поєдинок – перемога міланців 2:1) та "Реал" Мадрид – "Арсенал" (перша гра – 3:0 на користь лондонців).

У півфіналі головного клубного єврокубка ПСЖ позмагається з переможцем пари "Арсенал" – "Реал" Мадрид, а "Барселона" зійдеться з тріумфатором дуелі "Баварія" – "Інтер".

Ліга чемпіонів: пари 1/2 фіналу

ПСЖ – "Арсенал" / "Реал" Мадрид

"Баварія" / "Інтер" – "Барселона"

Матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 29/30 квітня та 6/7 травня.

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.