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Лига чемпионов: кто уже вышел в полуфинал
Половина участников 1/2 финала самого престижного евротурнира уже известна.
8/9 и 15/16 апреля проходят матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Победители двухматчевых противостояний выйдут в полуфинал турнира, где продолжат борьбу за самый престижный клубный евротрофей.
Первыми полуфиналистами Лиги чемпионов стали "Барселона" и ПСЖ. В четвертьфинале каталонцы прошли дортмундскую "Боруссию" (4:0, 1:3), а парижане оказались сильнее "Астона Виллы" (3:1, 2:3).
Имена еще двух участников полуфинальной стадии Лиги чемпионов станут известны после четвертьфинальных ответных матчей "Интер" – "Бавария" (первый поединок – победа миланцев 2:1) и "Реал" Мадрид – "Арсенал" (первая игра – 3:0 в пользу лондонцев).
В полуфинале главного клубного еврокубка ПСЖ сразится с победителем пары "Арсенал" – "Реал" Мадрид, а "Барселона" сойдется с триумфатором дуэли "Бавария" – "Интер".
Лига чемпионов: пары 1/2 финала
ПСЖ – "Арсенал" / "Реал" Мадрид
"Бавария" / "Интер" – "Барселона"
Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая.
Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.