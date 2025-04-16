Лига чемпионов: кто уже вышел в полуфинал

"Барселона" / © Associated Press

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8/9 и 15/16 апреля проходят матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в полуфинал турнира, где продолжат борьбу за самый престижный клубный евротрофей.

Первыми полуфиналистами Лиги чемпионов стали "Барселона" и ПСЖ. В четвертьфинале каталонцы прошли дортмундскую "Боруссию" (4:0, 1:3), а парижане оказались сильнее "Астона Виллы" (3:1, 2:3).

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Имена еще двух участников полуфинальной стадии Лиги чемпионов станут известны после четвертьфинальных ответных матчей "Интер" – "Бавария" (первый поединок – победа миланцев 2:1) и "Реал" Мадрид – "Арсенал" (первая игра – 3:0 в пользу лондонцев).

В полуфинале главного клубного еврокубка ПСЖ сразится с победителем пары "Арсенал" – "Реал" Мадрид, а "Барселона" сойдется с триумфатором дуэли "Бавария" – "Интер".

Лига чемпионов: пары 1/2 финала

ПСЖ – "Арсенал" / "Реал" Мадрид

"Бавария" / "Интер" – "Барселона"

Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая.

Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.