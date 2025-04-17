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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Украина под атакой вражеских БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 17 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с северо-востока и юга.

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Также сообщается о фиксации вражеских беспилотников над городом Сумы.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки РФ по Днепру поздно вечером, 16 апреля, погибла еще одна женщина. Таким образом, в городе уже два погибших от последнего удара .

Мы ранее информировали, что за прошедшие сутки российские войска атаковали Украину 97 ударными Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Противовоздушная оборона уничтожила 57 дронов .

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