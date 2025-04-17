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Украина под атакой вражеских БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 17 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с северо-востока и юга.
Сумская область угроза применения врагом ударных БПЛА!
Также сообщается о фиксации вражеских беспилотников над городом Сумы.
Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки РФ по Днепру поздно вечером, 16 апреля, погибла еще одна женщина. Таким образом, в городе уже два погибших от последнего удара .
Мы ранее информировали, что за прошедшие сутки российские войска атаковали Украину 97 ударными Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Противовоздушная оборона уничтожила 57 дронов .