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"Интер" в ярком матче выбил "Баварию" и прошел в полуфинал Лиги чемпионов (видео)
В 1/2 финала "нерадзурри" сразятся с "Барселоной".
"Интер" дома сыграл вничью с "Баварией" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Результативный поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 2:2.
Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. На 52-й минуте счет открыл Гарри Кейн.
"Нерадзурри" ответили сразу двумя голами: на 58-й минуте забил Лаутаро Мартинес, а спустя еще три минуты точный удар нанес Бенжамен Павар.
На 76-й минуте в составе мюнхенцев отличился Эрик Дайер, установив окончательный счет матча.
Обзор матча "Интер" – "Бавария"
В первой встрече между командами, которая состоялась 8 апреля в Мюнхене, итальянский клуб вырвал победу над представителем немецкой Бундеслиги со счетом 2:1.
Таким образом, "Интер" одолел "Баварию" со счетом 4:3 по итогам двух встреч и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сойдется с "Барселоной".
Другую путевку в финал самого престижного евротурнира разыграют ПСЖ и "Арсенал".
Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая.
Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.