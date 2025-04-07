ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
638
Время на прочтение
1 мин

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Четвертьфинальные поединки главного клубного евротурнира состоятся 8/9 и 15/16 апреля.

Автор публикации
Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Лиги чемпионов

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

8/9 и 15/16 апреля будут сыграны матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Борьбу за победу в самом престижном евротурнире продолжают восемь клубов: "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Интер" (Италия), ПСЖ (Франция), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Астон Вилла" (Англия), "Реал" Мадрид (Испания) и "Арсенал" (Англия).

Победители двухматчевых противостояний выйдут в полуфинал. Турнирная сетка на пути к финалу была сформирована ранее.

Расписание и результаты матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

Первые матчи

Вторник, 8 апреля

22:00 "Арсенал" – "Реал" Мадрид

22:00 "Бавария" – "Интер"

Среда, 9 апреля

22:00 "Барселона" – "Боруссия" Дортмунд

22:00 ПСЖ – "Астон Вилла"

Ответные матчи

Вторник, 15 апреля

22:00 "Астон Вилла" – ПСЖ

22:00 "Боруссия" Дортмунд - "Барселона"

Среда, 16 апреля

22:00 "Интер" – "Бавария"

22:00 "Реал" Мадрид – "Арсенал"

Лига чемпионов: пары 1/2 финала

ПСЖ / "Астон Вилла" – "Арсенал" / "Реал" Мадрид

"Бавария" / "Интер" – "Барселона" / "Боруссия" Дортмунд

Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая.

Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Дата публикации
Количество просмотров
638
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie