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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/4 финала
Четвертьфинальные поединки главного клубного евротурнира состоятся 8/9 и 15/16 апреля.
8/9 и 15/16 апреля будут сыграны матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Борьбу за победу в самом престижном евротурнире продолжают восемь клубов: "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Интер" (Италия), ПСЖ (Франция), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Астон Вилла" (Англия), "Реал" Мадрид (Испания) и "Арсенал" (Англия).
Победители двухматчевых противостояний выйдут в полуфинал. Турнирная сетка на пути к финалу была сформирована ранее.
Расписание и результаты матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Первые матчи
Вторник, 8 апреля
22:00 "Арсенал" – "Реал" Мадрид
22:00 "Бавария" – "Интер"
Среда, 9 апреля
22:00 "Барселона" – "Боруссия" Дортмунд
22:00 ПСЖ – "Астон Вилла"
Ответные матчи
Вторник, 15 апреля
22:00 "Астон Вилла" – ПСЖ
22:00 "Боруссия" Дортмунд - "Барселона"
Среда, 16 апреля
22:00 "Интер" – "Бавария"
22:00 "Реал" Мадрид – "Арсенал"
Лига чемпионов: пары 1/2 финала
ПСЖ / "Астон Вилла" – "Арсенал" / "Реал" Мадрид
"Бавария" / "Интер" – "Барселона" / "Боруссия" Дортмунд
Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая.
Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.