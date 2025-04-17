В Сумах ночью раздался взрыв — СМИ

Взрыв раздался в Суммах / © ТСН.ua

Реклама

В Сумах в ночь на 17 апреля раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

"В Сумах был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.

Реклама

Перед взрывами в городе и регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки РФ по Днепру поздно вечером, 16 апреля, погибла еще одна женщина. Таким образом, в городе уже два погибших от последнего удара .

Мы ранее информировали, что за прошедшие сутки российские войска атаковали Украину 97 ударными Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Противовоздушная оборона уничтожила 57 дронов .