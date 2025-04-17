Литва ограничила движение транспорта на единых пропускных пунктах с Беларусью

Литва ограничила движение на границе с Беларусью / © УНИАН

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Власти Литвы ограничили движение транспорта на пунктах пропуска на границе с Беларусью, в частности речь идет о единственных работающих пунктах «Шальчининкай» и «Мядининкай».

Об этом говорится в сообщении правительства страны.

Сообщается, что теперь на данных пропускных пунктах будет ограничено движение мотоциклов, мопедов и велосипедов с электроприводом. Такие действия объясняются резким увеличением случаев попыток пересечь литовско-белорусскую границу после того, как с марта 2024-го было запрещено движение пешком и на велосипедах.

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«Из-за этих пунктов пересечения границы с Беларусью можно будет проезжать только на автомобилях», — уточняют в правительстве Литвы.

Кроме того, Литва предупреждает о возможном ограничении на передвижение людей через «Шальчининкай» и «Мядининкай», «если будет установлено, что белорусские должностные лица используют мигрантов как оружие».

Ранее сообщалось, что в Польше заявили об активизации на границе с Беларусью нелегальных мигрантов, которые становятся более агрессивными в своих попытках проникнуть на территорию Евросоюза.

Мы ранее информировали, что власти Эстонии приняли решение о запрете голосовать на выборах гражданам России и Беларуси.