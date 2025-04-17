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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить фруктовый мусс

Для приготовления фруктового мусса используйте любой компот или сок. С этим десертом справится даже начинающаяся хозяйка.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
119 ккал
Фруктовый мусс

Фруктовый мусс / © Credits

Фруктовый мусс любят и взрослые и дети. Его можно приготовить к любому празднику или подать в качестве десерта.

Ингредиенты

компот (любой)
500 мл
манная крупа
3 ст. л.
ванильный сахар
10 г

Компот доведите до кипения, тонкой струйкой всыпьте манную крупу, при этом второй рукой интенсивно мешайте, чтобы не образовались манные комочки и варите 2-3 минуты.

Затем перелейте в другую посуду, добавьте ванильный сахар и остудите.

Взбейте миксером до пышной, светлой массы.

Разложите мусс по креманкам и отправьте в холодильник на один час.

Советы:

  • По желанию украсьте сверху ягодами или фруктами.

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Дата публикации
Количество просмотров
57
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