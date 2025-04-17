Как приготовить фруктовый мусс

Фруктовый мусс / © Credits

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Фруктовый мусс любят и взрослые и дети. Его можно приготовить к любому празднику или подать в качестве десерта.

Ингредиенты компот (любой) 500 мл манная крупа 3 ст. л. ванильный сахар 10 г

Компот доведите до кипения, тонкой струйкой всыпьте манную крупу, при этом второй рукой интенсивно мешайте, чтобы не образовались манные комочки и варите 2-3 минуты.

Затем перелейте в другую посуду, добавьте ванильный сахар и остудите.

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Взбейте миксером до пышной, светлой массы.

Разложите мусс по креманкам и отправьте в холодильник на один час.

Советы:

По желанию украсьте сверху ягодами или фруктами.

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