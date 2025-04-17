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Как приготовить фруктовый мусс
Для приготовления фруктового мусса используйте любой компот или сок. С этим десертом справится даже начинающаяся хозяйка.
Фруктовый мусс любят и взрослые и дети. Его можно приготовить к любому празднику или подать в качестве десерта.
Ингредиенты
- компот (любой)
- 500 мл
- манная крупа
- 3 ст. л.
- ванильный сахар
- 10 г
Компот доведите до кипения, тонкой струйкой всыпьте манную крупу, при этом второй рукой интенсивно мешайте, чтобы не образовались манные комочки и варите 2-3 минуты.
Затем перелейте в другую посуду, добавьте ванильный сахар и остудите.
Взбейте миксером до пышной, светлой массы.
Разложите мусс по креманкам и отправьте в холодильник на один час.
Советы:
По желанию украсьте сверху ягодами или фруктами.
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