ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

В ЗСУ пояснили навіщо РФ намагається взяти Торецьк: подробиці

Битва за Торецьк триває вже дев’ять місяців.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Оборона Торецька триває дев’ятий місяць

Оборона Торецька триває дев’ятий місяць / © скриншот з відео

Російські війська намагаються захопити Торецьк і Часів Яр, щоб обійти Костянтинівку з флангів і продовжити наступ на Слов’янсько-Краматорську агломерацію.

Про це заявив заступник командира 1-го механізованого батальйону з психологічної підтримки 42 ОМБр Святослав Лесюк в ефірі “Ми – Україна”.

“Їм місто як таке не потрібне, їм потрібна територія і привід прозвітувати Москві, що вся Донеччина під контролем. Взяття Торецька і Часового Яру – це частина операції, аби обійти з флангів Костянтинівку, потім захопити Дружківку, Слов’янськ, і просунутись далі. Але ще рік точно їм це не вдасться”, – наголосив військовий.

Битва за Торецьк триває вже дев’ять місяців. За словами Лесюка, ситуація значно складніша, ніж під час оборони Бахмута.

“18 квітня буде дев’ять місяців, як тримається Торецьк. Для порівняння – Бахмут тримався також дев’ять місяців, але там не було таких запеклих міських боїв. Тоді росіяни обходили місто з флангів. А тут вони зайшли в Торецьк у липні 2024 року, під час ротації наших підрозділів”, – заявив він.

Окупанти змогли захопити центр Торецька, де розташовані адмінбудівлі та висотки, що дозволяє їм виставляти вогневі позиції й бити по українських укріпленнях.

“У таких вкрай складних умовах доводиться воювати нашим хлопцям, але ми тримаємо оборону”, – підсумував заступник командира.

Нагадаємо, Росія створює потенційно загрозливий арсенал зброї, що здатен забезпечити перемогу у тотальній космічній війні проти Заходу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie