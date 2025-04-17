- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 107
- Час на прочитання
- 2 хв
В ЗСУ пояснили навіщо РФ намагається взяти Торецьк: подробиці
Битва за Торецьк триває вже дев’ять місяців.
Російські війська намагаються захопити Торецьк і Часів Яр, щоб обійти Костянтинівку з флангів і продовжити наступ на Слов’янсько-Краматорську агломерацію.
Про це заявив заступник командира 1-го механізованого батальйону з психологічної підтримки 42 ОМБр Святослав Лесюк в ефірі “Ми – Україна”.
“Їм місто як таке не потрібне, їм потрібна територія і привід прозвітувати Москві, що вся Донеччина під контролем. Взяття Торецька і Часового Яру – це частина операції, аби обійти з флангів Костянтинівку, потім захопити Дружківку, Слов’янськ, і просунутись далі. Але ще рік точно їм це не вдасться”, – наголосив військовий.
Битва за Торецьк триває вже дев’ять місяців. За словами Лесюка, ситуація значно складніша, ніж під час оборони Бахмута.
“18 квітня буде дев’ять місяців, як тримається Торецьк. Для порівняння – Бахмут тримався також дев’ять місяців, але там не було таких запеклих міських боїв. Тоді росіяни обходили місто з флангів. А тут вони зайшли в Торецьк у липні 2024 року, під час ротації наших підрозділів”, – заявив він.
Окупанти змогли захопити центр Торецька, де розташовані адмінбудівлі та висотки, що дозволяє їм виставляти вогневі позиції й бити по українських укріпленнях.
“У таких вкрай складних умовах доводиться воювати нашим хлопцям, але ми тримаємо оборону”, – підсумував заступник командира.
Нагадаємо, Росія створює потенційно загрозливий арсенал зброї, що здатен забезпечити перемогу у тотальній космічній війні проти Заходу.