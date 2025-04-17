Військовий експерт оцінив інтенсивність бойових дій та просування ворога за тиждень

Фронт / © ТСН.ua

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На фронті фіксується зростання інтенсивності бойових дій і спроб просування російських військ. Але ворог діє в межах обмежених ресурсів.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

Як відзначає експерт, у районі населених пунктів Котлярівка та Запоріжжя на Донеччині є просування ворога, втім активним його назвати не можна.

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“Це – сталий тиск на окремій ділянці фронту в межах тієї операції, яку противник проводить, у межах тих ресурсів, які він має в наявності”, — зауважив Грабський.

Він додає: ці ресурси є досить обмеженими внаслідок активних бойових дій Сил оборони України.

Нагадаємо, росіяни будуть намагатись проводити якісь наступальні операції. Утім вони більше анонсують, ніж діють.