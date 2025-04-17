ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

Військовий експерт оцінив інтенсивність бойових дій та просування ворога за тиждень

Впродовж останнього тижня інтенсивність бойових дій і просування противника значно зросли.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

На фронті фіксується зростання інтенсивності бойових дій і спроб просування російських військ. Але ворог діє в межах обмежених ресурсів.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

Як відзначає експерт, у районі населених пунктів Котлярівка та Запоріжжя на Донеччині є просування ворога, втім активним його назвати не можна.

“Це – сталий тиск на окремій ділянці фронту в межах тієї операції, яку противник проводить, у межах тих ресурсів, які він має в наявності”, — зауважив Грабський.

Він додає: ці ресурси є досить обмеженими внаслідок активних бойових дій Сил оборони України.

Нагадаємо, росіяни будуть намагатись проводити якісь наступальні операції. Утім вони більше анонсують, ніж діють.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie