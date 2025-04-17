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- Війна
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Військовий експерт оцінив інтенсивність бойових дій та просування ворога за тиждень
Впродовж останнього тижня інтенсивність бойових дій і просування противника значно зросли.
На фронті фіксується зростання інтенсивності бойових дій і спроб просування російських військ. Але ворог діє в межах обмежених ресурсів.
Про це в ефірі "Еспресо" сказав військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.
Як відзначає експерт, у районі населених пунктів Котлярівка та Запоріжжя на Донеччині є просування ворога, втім активним його назвати не можна.
“Це – сталий тиск на окремій ділянці фронту в межах тієї операції, яку противник проводить, у межах тих ресурсів, які він має в наявності”, — зауважив Грабський.
Він додає: ці ресурси є досить обмеженими внаслідок активних бойових дій Сил оборони України.
Нагадаємо, росіяни будуть намагатись проводити якісь наступальні операції. Утім вони більше анонсують, ніж діють.