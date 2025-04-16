Чи має армія РФ можливості для великого наступу: думка майора запасу НГУ

Армія РФ / © Associated Press

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Росіяни будуть намагатись проводити якісь наступальні операції. Утім вони більше анонсують, ніж діють.

Про це в ефірі “Еспресо” сказав майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Як зазначив експерт, кількість російської окупаційної армії на лінії фронту не змінилась.

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“Навпаки, кількість особового складу РФ потроху зменшується, бо їхні можливості долучати нових військовослужбовців за допомогою мобілізації та рекрутингу менші, ніж ЗСУ знищують щомісяця. Навіть уже середньодобова кількість утрат росіян зʼявилась — 1250 окупантів", — зауважив Гетьман.

Він наголосив, що росіяни не тільки не можуть збільшити кількість особового складу, а й мають проблеми з засобами, які щодня знищують Сили оборони України.

Щомісяця росіяни втрачають до 40 тисяч особового складу. Таку ж кількість приблизно вони можуть набрати кожного місяця.

“Фактично це можна вважати відʼємним балансом. Тому виникає питання: якщо росіяни не можуть збільшити кількість особового складу, то як вони можуть проводити великі наступальні операції? Теж саме стосується і техніки, яка теж масштабно знищується на лінії фронту", — додав він.

Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони України провели успішні контратаки та відновили позиції біля населеного пункту Відродження та в Дніпроенергії на Донеччині.