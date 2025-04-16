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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
528
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У розвідці анонсували удари по об'єктах на території РФ

Українські військові виконують стратегічні завдання.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Українська розвідка готує удари по силах окупаційної армії на території РФ. Втрати ворожого війська будуть значними.

Про це сказав командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Ранок.LIVE.

За словами військового, удар ЗСУ по Курській області, який відбувся після ракетної атаки по Сумах, - це прорахована атака в місце, де було зафіксоване найбільше скупчення сил ворога.

"Так, дійсно, було завдано ураження, яке зараз завдало російські армії на цій території великі втрати. Знаю, що зараз ми ще готуємо планові удари аналогічні, про які ви почуєте найближчим часом", - анонсував Ярославський.

Він зауважив, що удар по Курській області – це планомірна відповідь та одна з планових цілей. Що більше, наголосив Ярославський, “всі цілі планові знищуються систематично”

“Але я би не хотів прив’язувати це якось до удару по Сумщині російськими ворожими ракетами, як якась помста. Це стратегічні завдання, які постійно моніторяться, вичікуються і в разі найбільшого скупчення сил противника наноситься  ураження", - прокоментував командир підрозділу розвідки ЗСУ. 

Нагадаємо, Україна помстилася за мирних мешканців Сум. Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ, яка у Вербну неділю завдала ракетного удару по місту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
528
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