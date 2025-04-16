У розвідці анонсували удари по об'єктах на території РФ

Вибух. / © Associated Press

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Українська розвідка готує удари по силах окупаційної армії на території РФ. Втрати ворожого війська будуть значними.

Про це сказав командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Ранок.LIVE.

За словами військового, удар ЗСУ по Курській області, який відбувся після ракетної атаки по Сумах, - це прорахована атака в місце, де було зафіксоване найбільше скупчення сил ворога.

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"Так, дійсно, було завдано ураження, яке зараз завдало російські армії на цій території великі втрати. Знаю, що зараз ми ще готуємо планові удари аналогічні, про які ви почуєте найближчим часом", - анонсував Ярославський.

Він зауважив, що удар по Курській області – це планомірна відповідь та одна з планових цілей. Що більше, наголосив Ярославський, “всі цілі планові знищуються систематично”

“Але я би не хотів прив’язувати це якось до удару по Сумщині російськими ворожими ракетами, як якась помста. Це стратегічні завдання, які постійно моніторяться, вичікуються і в разі найбільшого скупчення сил противника наноситься ураження", - прокоментував командир підрозділу розвідки ЗСУ.

Нагадаємо, Україна помстилася за мирних мешканців Сум. Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ, яка у Вербну неділю завдала ракетного удару по місту.

Дата публікації 17:11, 14.04.25 Кількість переглядів 66 Суми! Чому про це ніхто не говорить! Ляшко наживо розставив усі крапки над І