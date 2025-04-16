В разведке анонсировали удары по объектам на территории РФ

Взрыв. / © Associated Press

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Украинская разведка готовит удары по силам оккупационной армии на территории РФ. Потери вражеского войска будут значительными.

Об этом сказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире "Ранок.LIVE".

По словам военного, удар ВСУ по Курской области, последовавший после ракетной атаки по Сумам, - это просчитанная атака в место, где было зафиксировано наибольшее скопление сил врага.

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"Да действительно было нанесено поражение, которое сейчас нанесло российские армии на этой территории большие потери. Знаю, что сейчас мы еще готовим плановые удары аналогичные, о которых вы услышите в ближайшее время", - анонсировал Ярославский.

Он отметил, что удар по Курской области – это планомерный ответ и одна из плановых целей. Что больше, подчеркнул Ярославский, "все целые плановые уничтожаются систематически"

"Но я бы не хотел привязывать это как-то к удару по Сумщине российскими вражескими ракетами, как некая месть. Это стратегические задачи, которые постоянно мониторятся, выжидаются и в случае наибольшего скопления сил противника наносится поражение", - прокомментировал командир подразделения разведки ВСУ.

Напомним, Украина отомстила за мирных жителей Сум. Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ, которая в Вербное воскресенье нанесла ракетный удар по городу.

Дата публикации 17:11, 14.04.25 Количество просмотров 66 Сумы! Почему об этом никто не говорит! Ляшко вживую расставил все точки над И