"Шахеды" с ядом: как Россия использует запрещенные вещества в атаках против Украины

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Россия может использовать химический яд в «Шахедах», чтобы убить или покалечить тех, кто их обнаружит.

Насколько это реально, что говорят военные специалисты и как Москва использует химическое оружие против украинских военных, нарушая все международные соглашения. Об этом и другом — дальше в эксклюзиве TСН.ua.

РФ может запускать ядовитые «Шахеды»

Российские оккупанты могут прибегать к ужасающей тактике, нанося химические ядовитые вещества на свои дроны-камикадзе, типа Shahed 136/«Герань-2».

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Цель — нанести дополнительный вред тем, кто решится подбирать обломки сбитых БпЛА. Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, ссылаясь на несколько военных источников.

Хотя массовость этого явления пока не подтверждена, InformNapalm призывает к максимальной осторожности и категорически не прикасаться к обломкам без предварительного анализа на химическую опасность. Эта информация вызывает особую обеспокоенность, учитывая богатую историю России в использовании боевых ядовитых веществ, в том числе резонансные случаи отравлений, организованные российскими спецслужбами за рубежом.

Сообщество призвало украинцев сохранять холодный ум и критически относиться к любым сообщениям о новых «военных уловках» врага, не исключая попыток посеять панику и дезинформировать украинское общество.

По состоянию на 17 апреля 2025 года официальные украинские источники пока не предоставляли развернутых комментариев по поводу этой конкретной информации от InformNapalm. Однако, учитывая предыдущие случаи использования Россией опасных химических веществ против украинских военных, к этой информации следует относиться с повышенным вниманием.

Стоит добавить, что руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в конце марта 2025 года также рассказывал, что россияне начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. Известно несколько случаев за последнее время, в частности, на Купянском направлении. Фактически Россия использует запрещенные химические вещества, в нарушение всех возможных правил ведения войны.

Что говорят военные эксперты

Обозреватель портала «Милитарный» Вадим Кушников, комментируя на «Громадське радіо» возможность применения ядовитых веществ на дронах, объяснил физические ограничения такового метода. По его словам, нанесение яда на наружную поверхность БпЛА приведет к быстрой потере его эффективной концентрации из-за высокой скорости полета.

Эксперт предположил, что такие вещества, скорее всего, могут применяться в сочетании с другими боевыми средствами. Он привел примеры запрещенных Женевской конвенцией боеприпасов, которые Россия использует с 2022 года, в частности, ручные гранаты К-51 и специальные боеприпасы к подствольным гранатометам РГР, содержащим боевое ядовитое вещество CS (иритант).

Вадим Кушников отметил, что CS в малых дозах оказывает раздражающий эффект, но при высоких концентрациях может быть смертельной. Обычно враг применяет ее на линии фронта против украинских опорных пунктов для выведения из строя защитников. Это вещество, по его словам, запрещено Женевской конвенцией еще с 1938 года.

Вадим Кушников добавил, что еще на прошлой неделе сообщалось о том, что зафиксировали «Шахеды», которые несли дополнительные впечатляющие элементы, сбрасываемые путем своего следования.

Он подчеркнул, что это является первоочередной угрозой для гражданского населения и прямым актом террора. По словам Кушникова, механика действия ядовитых веществ направлена на терроризацию гражданских, и их сброс может происходить как при полете дрона, так и после его поражения средствами ПВО, с целью увеличения сопутствующих потерь среди мирного населения.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире Новости.LIVE также отметил, что наносить ядовитое вещество на поверхность беспилотника нецелесообразно, но существует другой способ химического поражения.

Он отмечает, что вполне реально, что россияне могут закреплять на своих «Шахедах» капсулы с ядовитым веществом. В то же время он отметил, что сейчас известно лишь о нескольких единичных случаях использования ядовитых капсул в российских дронах, поэтому о масштабной угрозе пока речь не идет.

Напомним, что Центр противодействия информации 16 апреля также сообщал, что враг использует для ударов по Украине дрони-камикадзе типа «Шахед», снаряженные разрушительными веществами.

Центр верифицировал эту информацию в спецслужбах. Известно, что в одном из БпЛАлена капсула с концентрированным боевым ядовитым веществом «CS» (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия. Вражеские БпЛА могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом. Однако информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса русских дронов обрабатываются разрушительными веществами, не подтверждается, добавляют там.

Согласно информации посольства в США за 2024 год, Вашингтон подтверждает использование Россией химического оружия против украинских военных. В частности, речь идет о хлорпикрине, который также применялся как средство борьбы с массовыми беспорядками, что является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.

Хлоропикрин является удушающим веществом, которое при вдыхании вызывает сильное раздражение кожи, глаз и дыхательных путей, а также желудочно-кишечного тракта. В случаях значительного влияния это может представлять смертельную опасность из-за потенциального накопления жидкости в легких. По данным посольства США, применение таких химикатов российской стороной не является единичным случаем и, вероятно, преследует цель вытеснения украинских сил с укрепленных позиций и их отвода на линию огня.

В заявлении также отмечается, что Россия хранит незаявленную программу производства химического оружия и, по меньшей мере, дважды за последние годы использовала химическое оружие, такое как нервно-паралитическое вещество «Новичок», при попытках убийства.

В целях сокрытия своих нарушений и отвлечения внимания, Кремль систематически распространяет необоснованные обвинения в адрес Соединенных Штатов и Украины относительно якобы использования ими химического и биологического оружия в Украине. Эта тактика дезинформации используется Россией для ложного обвинения других в тех же действиях, которые она сама совершает или планирует совершить.

С начала полномасштабного вторжения Москва постоянно распространяла ложные заявления об украинском химическом оружии, в частности, утверждение об обнаружении «химически опасных веществ», обвинение Украины в использовании БПЛА для химических атак и заявления о поддержке Соединенными Штатами такого использования. Все эти утверждения неправдивы. На самом деле Россия имеет активную программу производства химического оружия и нарушает свои международные обязательства.

Британское издание The Telegraph также провело свое расследование, что «российские войска осуществляют систематическую кампанию незаконных химических атак против украинских военных». В материале отмечается, что несколько украинских солдат, дислоцированные на позициях по всей линии фронта, подробно рассказали, как их позиции почти ежедневно подвергались атакам небольших беспилотников, в основном сбрасывая слезоточивый газ, а также другие химические вещества. В частности, в материале упоминается газ, известный как CS, и обычно используемый вражеским спецназом.

Химический след Кремля: от Грузии до Украины — история запрещенных атак

Применение Россией хлорпикрина в Украине стало первым зафиксированным случаем использования этого ядовитого вещества в поле боя со времен Первой мировой войны. Однако следует отметить, что Кремль по-прежнему прибегал к использованию хлорпикрина.

В частности, в 1989 г. Советский Союз применил его для подавления демонстраций в Грузии. Российское правительство систематически прибегало к лживым заявлениям, чтобы защитить своего союзника — сирийский режим — от ответственности за неоднократное применение химического оружия режимом Башара Асада в период с 2013 по 2019 годы.

Кроме того, Кремль отрицал свою причастность к отравлению Сергея Скрипача и его дочери Юлии в Великобритании 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок», а также к смерти британской гражданки в Эймсбери, которая стала следствием этой же атаки. Аналогично Кремль пытался избежать ответственности за отравление «Новичком» российского оппозиционного политика Алексея Навального в 2020 году.

Во всех этих случаях кремлевские пропагандисты использовали ту же тактику, которую мы наблюдаем сегодня в отношении Украины — обвинение других в преступлениях, совершенных Россией, и инсценировку так называемых «провокаций». Кремль последовательно использовал свое членство в международных организациях, таких как Совбез ООН и Организация по запрету химического оружия, как площадка для распространения своей дезинформации.

Несмотря на усилия России по манипулированию общественным мнением и влиянию на должностных лиц разных стран, 29 ноября 2023 Москва впервые в истории потеряла свое место в Организация по запрету химического оружия, которое перешло в Украину, Литву и Польшу. Этот факт продемонстрировал решимость государств-участников ОЗХО привлечь Россию к ответственности за ее действия из-за агрессивной войны против Украины и продолжающихся нарушений Конвенции о химическом оружии.

Распространяя дезинформацию через средства массовой информации и международные платформы, Россия стремится создать путаницу и исказить факты, чтобы посеять достаточно сомнений и подорвать единство и эффективность международной реакции на использование им собственного химического оружия.

Важно:

Если вы обнаружили опасный предмет, немедленно отойдите на расстояние не менее 100 метров и сообщите об этом по номерам 101 (ГСЧС) или 102 (полиция). Ни в коем случае не передвигайте его и не пытайтесь обезвредить. Предупредите людей вблизи опасности.