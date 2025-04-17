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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атакует ядовитыми "Шахедами": какая опасность

Газ работает только тогда, когда капсула взрывается.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Шахед.

Шахед. / © ТСН.ua

Армия РФ использует для ударов по Украине беспилотники, снаряженные ядовитыми веществами. CS. Это слезоточивый газ, вызывающий острое раздражение слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей.

Об этом рассказал кандидат химических наук Григорий Дмитриев, в эфире "Киев24”.

По его словам, это не паралитический газ и не удушающее вещество. Самое главное — не приближаться к месту, где падают обломки БпЛА, находиться на расстоянии.

«Этот газ работает только тогда, если капсула взрывается. То есть, если она не детонировала, он не распылится в воздухе. Два-три метра, я думаю, ну пять-шесть максимум — зона поражения. Фактически, это не что-то опасное, что поражало бы большие территории и было массовым», — говорит химик.

Дмитриев объясняет, что большая вредность от этого вещества временная. Он советует в случае поражения нужно обращаться к врачу, но летального исхода не будет, отмечает эксперт.

Напомним, в ЦПИ сообщили, что Россия атакует ядовитыми «Шахедами». В одном из БпЛА была обнаружена капсула с концентрированным боевым ядовитым веществом CS (иритант).

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Дата публикации
Количество просмотров
200
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