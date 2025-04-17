Росія атакує отруйними "Шахедами": яка небезпека

Шахед. / © ТСН.ua

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Армія РФ використовує для ударів по Україні безпілотники, що споряджені отруйними речовинами. CS. Це сльозогінний газ, який викликає гостре подразнення слизових оболонок, шкіри та дихальних шляхів.

Про це розповів кандидат хімічних наук Григорій Дмитрів, в ефірі “КИЇВ24”.

З його слів, це не паралітичний газ та не задушлива речовина. Найголовніше — не наближатися до місця, де падають уламки БпЛА, перебувати на відстані.

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«Цей газ працює лише тоді, якщо капсула вибухає. Тобто, якщо вона не детонувала, він не розпилиться у повітрі. Два-три метри, я думаю, ну п’ять-шість максимум — зона ураження. Фактично, це не щось таке небезпечне, що вражало б великі території і було масовим», — каже хімік.

Дмитрів пояснює, що більше шкідливість від цієї речовини є тимчасовою. Він радить у разі ураження треба звертатись до лікаря, але летального наслідку не буде, наголошує експерт.

Нагадаємо, у ЦПД повідомили, що Росія атакує отруйними «Шахедами». В одному з БпЛА було виявлено капсулу з концентрованою бойовою отруйною речовиною CS (іритант).

Дата публікації 14:11, 16.04.25 Кількість переглядів 9 Небезпека обстрілу! Росія може вдарити по Україні на Великдень!