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- Війна
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Втрати Росії станом на 18 квітня: Генштаб оновив дані
Окупанти мають великі втрати в техніці.
Станом на ранок 18 квітня ЗСУ знищили 938 970 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1530 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 938 970 (+1530) осіб,
танків ‒ 10662 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 22257 (+40) од,
артилерійських систем – 26530 (+88) од,
РСЗВ – 1367 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1136 (+1) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33065 (+140),
крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 44954 (+312) од,
спеціальна техніка ‒ 3858 (+51).
Нагадаємо, військовий експерт Андрій Лакійчук заявив, що втрати росіян 2025-го перевищили показники попередніх років. За його словами, нинішні бойові дії на Донеччині, зокрема в районі Покровська, стали для армії РФ ще більш виснажливими.